Мужчина украл 13-летнюю девочку, заставил ее выйти замуж и сменить веру

В Пакистане 44-летний местный житель украл 13-летнюю девочку из христианской семьи, заставил ее выйти за себя замуж и сменить веру на ислам. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что похищение произошло 13 октября, а уже через два дня мужчина предъявил свидетельство о браке, в котором говорилось, что девочке было 18 лет и она сменила веру собственной воле. Утверждается, что девочка во время суда пыталась сбежать к матери, однако ее новый муж удерживал ее.

Из-за этого инцидента в родном городе девочки Карачи прошли протесты. Однако суд признал брак законным. «Это печально, поскольку пакистанская полиция и суды не соблюдают свои собственные законы, а также игнорируют международные стандарты, особенно в случаях принудительного обращения и принудительного брака, даже в высших судах», — сказал директор Центра юридической помощи, содействия и урегулирования Насир Саид.

Как отмечает таблоид, по статистике, 21 процент пакистанских девушек выходит замуж до 18 лет. Многие родители полагают, что девочек следует выдавать замуж, как только они достигнут половой зрелости.