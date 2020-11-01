Певец Андрей Губин исчез

Продюсер российского певца Андрея Губина Тимур Ващишин заявил о том, что исполнитель исчез и не выходил на связь больше месяца. Его слова приводит Пятый канал.

Так, по информации агента, он не может дозвониться до музыканта уже больше месяца и переживает за него. При этом Ващишин отметил, что раньше уже бывали моменты, когда он пропадал, поэтому пока никто не паникует.

Продюсер также добавил, что сейчас Губина «нет уже долговато», и рассказал, что друзья и родители еще не обращались в полицию с заявлением о пропаже, поскольку надеются, что исполнитель сам с ними свяжется.

Ранее в октябре Ващишин объяснил исчезновение музыканта, с июля не появлявшегося на публике. По его словам, Губин не хочет ни с кем общаться и «хочет просто отдохнуть». Он добавил, что продолжает общаться и контактировать с певцом, однако запись его нового альбома пока приостановлена.

В декабре 2019 года Тимур Ващишин объявил о намерении Андрея Губина вернуться на сцену и возобновить концертную деятельность. Продюсер отметил, что певец собирается выпускать новые песни и устроить гастроли, однако подробностей раскрывать не стал.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине нулевых.

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