Андрей Губин вернется на сцену

Российский певец Андрей Губин планирует возобновить концертную деятельность. О возвращении артиста на сцену рассказал музыкальный продюсер Тарас Ващишин, передает портал Starhit в пятницу, 13 декабря.

Ващишин заявил, что вместе с Губиным в настоящее время занимается его новым творчеством. «К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — заверил он.

Продюсер отметил, что певец собирается выпускать новые песни и устроить гастроли. Он не стал раскрывать подробности.

В январе Губин на телевидении рассказал о тяжелом заболевании, из-за которого не любит быть публичным. Тогда он заявил, что нигде не работает, и живет на заработанное в прошлом.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.

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