Новобрачная подала заявление в полицию на скрывшего лысину мужа

Новобрачная из индийской деревни Наянагар, штат Махараштра, подала заявление в полицию после того, как обнаружила, что ее муж скрыл от нее свою лысину. Об этом сообщает издание Times Now News.

В октябре 27-летняя женщина вышла замуж за 29-летнего мужчину. После свадьбы она обнаружила, что ее муж все это время носил парик и скрывал от нее и ее родственников тот факт, что он лысый.

Новобрачная подала заявление об обмане в полицию. В жалобе говорилось, что, когда она попыталась обсудить ситуацию с его родителями, они не увидели в этом большой проблемы.

Индианка также обвинила мужа в том, что он подозревал ее в неверности и принуждал к неестественной половой связи.

На основании заявления полицейские возбудили дело по статьям «соблазнение, увлечение или задержание замужней женщины с преступным намерением», «нарушение доверия» и «неестественный секс». Старший инспектор Калиаш Барве (Kaliash Barve) сказал, что вскоре мужчина будет арестован.

Ранее сообщалось, что 24-летняя Эбби Эндрю из американского города Нью-Йорк полгода спала в парике, чтобы скрыть от своего парня облысение. Когда возлюбленный увидел ее фотографию без парика, это его не отпугнуло.