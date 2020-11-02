У Белого дома установят ограду из-за возможных беспорядков после выборов

Белый дом решили огородить из-за угрозы беспорядков после президентских выборов 3 ноября: вокруг резиденции установят дополнительное заграждение. Об этом пишет CNN.

Федеральные власти США планируют возвести ограждение по всему периметру Белого дома, а также вокруг поляны, примыкающей к зданию, и парка Лафайет. CNN отмечает, что такое же ограждение установили перед Белым домом летом во время беспорядков против расизма и злоупотреблений со стороны полиции. Его разобрали в середине июня.

С конца мая во многих крупных американских городах, а позднее и в ряде стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

3 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.