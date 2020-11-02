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В Чечне нашли виновного в конфликте Жириновского с Кадыровым

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о полномочиях глав регионов было правильным. Об этом заявил в эфире НСН бывший депутат Госдумы от Чечни Хож-Магомед Вахаев, комментируя конфликт политика с главой ЧР Рамзаном Кадыровым.

Вахаев подчеркнул, что на месте Жириновского промолчал бы, но его высказывание о том, что главы регионов не должны вмешиваться во внешнюю политику, было верным. «Кадыров говорит, что высказывается как частное лицо, но он, прежде всего, глава субъекта», — вступился за Жириновского бывший депутат.

При этом Вахаев находит, что и заявление Кадырова о том, что чувства верующих нельзя оскорблять, тоже правильное. По его мнению, в ситуации виноват президент Франции Эммануэль Макрон, который разжег межрелигиозный конфликт, и непонятно, как французский лидер теперь справится с этим.

Ранее Жириновский заявил, что губернаторы не должны выступать по международным вопросам и в их обязанность входят только хозяйственные и экономические дела. Кадыров в ответ на это заявил, что мнение парламентария, «взявшего смелость учить глав и губернаторов своей работе», его «удивило и возмутило одновременно». Он напомнил, что критиковал действия Макрона как мусульманин, а не политик и потребовал от лидера ЛДПР извинений.

Жириновского удивило выступление Кадырова — он подчеркнул, что говорил о ситуации в Турции и Карабахе. Лидер ЛДПР также отметил, что не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить.

В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику России может определять только президент, а не руководители регионов. Таким образом он отреагировал на слова Кадырова, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона лидером терроризма. По словам главы Чечни, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Критика в адрес Макрона связана с его высказываниями после убийства в пригороде Парижа французского преподавателя Самуэля Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова. Макрон, комментируя преступление, заявил, что ислам переживает кризис и пообещал бороться с радикалами.

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