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Жириновский удивился реакции Кадырова на свой комментарий

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился реакции главы Чечни Рамзана Кадырова на свой комментарий о том, что губернаторы не должны выступать по международным вопросам, и о неприемлемости поддержки терроризма. Об этом он рассказал в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

Жириновский отметил, что у него не было никаких разговоров с Кадыровым. Он подчеркнул, что говорил о ситуации в Турции и Карабахе. «Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал... Почему он на себя это принимает не понятно», — заявил депутат.

Глава партии добавил, что Россия — светское государство, и вопрос религии — личное дело каждого, поэтому он не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить. Он также предложил лидеру Чечни назвать тех, кто покупал или продавал мандаты ЛДПР.

Ранее Кадыров ответил Жириновскому, выступившему против того, чтобы главы регионов высказывались по международным вопросам. По его словам, мнение парламентария, «взявшего смелость учить глав и губернаторов своей работе», его «удивило и возмутило одновременно». Кадыров напомнил, что критиковал карикатуры как мусульманин, а не политик.

28 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику России может определять только президент, а не руководители регионов. Таким образом он отреагировал на слова Кадырова, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона лидером терроризма. По словам чеченского лидера, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Критика в адрес Макрона связана с его высказываниями после убийства в пригороде Парижа французского преподавателя Самуэля Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова. Макрон, комментируя преступление, заявил, что ислам переживает кризис и пообещал бороться с радикалами.

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