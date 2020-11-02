Король Таиланда впервые за 40 лет дал интервью и прокомментировал протесты

Впервые за 40 лет король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) дал интервью и прокомментировал антиправительственные протесты в Бангкоке. Его слова цитирует CNN.

Сначала монарх заявил, что не хочет обсуждать ситуацию в стране, но затем добавил, что «все равно любит» протестующих. Он трижды повторил эту фразу. Король страны также намекнул, что правительство может достичь компромисса с протестующими. «Таиланд — это страна компромиссов», — заявил монарх.

15 октября десятки тысяч человек посетили акцию протеста в центре Бангкока, несмотря на запрет властей: те ввели режим чрезвычайного положения. Помимо этого, тогда полиция задержала основных лидеров демонстраций, членов движения «Народная партия». Демонстранты требуют ухода из власти премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча и его сторонников и смены конституции.

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