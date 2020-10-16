Протестующих в Таиланде начали разгонять водометами

Полиция в Бангкоке начала разгонять протестующих водометами. Об этом пишет Reuters.

Представители правоохранительных органов также пошли на демонстрантов стеной, выставив щиты — тем самым они пытались вытеснить людей. Митингующие третий день отказываются уходить из центра города и требуют, чтобы правительство Таиланда ушло в отставку.

15 октября десятки тысяч человек посетили акцию протеста в центре Бангкока, несмотря на запрет властей: те ввели режим чрезвычайного положения. Помимо этого, тогда полиция задержала основных лидеров демонстраций, членов движения «Народная партия».

Протесты начались 14 октября и были приурочены к годовщине «Студенческой революции» 1973-го, в результате которой свергли антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru