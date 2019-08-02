В Бангкоке устроили серию взрывов

В столице Таиланда Бангкок произошла серия из семи взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.

Первые три взрыва раздались в районе Прату Нам с промежутками в 5-7 минут около 1:00 по московскому времени. Самодельное взрывное устроило, спрятанное к сухих листьях, ранило двух сотрудников муниципальных служб, убиравших мусор.

Около 4:00 раздались еще два взрыва рядом со станцией надземного метро «Чонгнонси» в районе, где расположены головные офисы нескольких банков и ряд посольств, в том числе посольство России.

Шестой и седьмой взрывы произошли в районе улицы имени короля Рамы Девятого, у комплекса правительственных зданий. О пострадавших в результате этих взрывов пока не сообщается.

В апреле серия террористических атак произошла в Шри-Ланке, в день празднования католической Пасхи. Взрывы прогремели в церквях и пятизвездочных отелях. Изначально сообщалось о 359 жертвах и более 500 раненых, однако позднее стало известно, что погибших примерно на 100 человек меньше.

Ответственность за взрывы взяли на себя террористы из «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом обвинили в атаках движение «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Некоторые из террористов были членами одной семьи.

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