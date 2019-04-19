Взрыв у российского консульства в Греции связали со студентами-анархистами

Организация «Заговор мести Интернационального революционного фронта FAI/IRF» взяла на себя ответственность за взрыв около российского консульства в Греции. Об этом сообщает греческий сайт in.gr.

Участники анархистской организации заявили, что гранату в полицейскую будку кинули члены ячейки «Михаил Жлобицкий». По их словам, так группа отомстила за арестованных в России молодых анархистов — участников организации «Народная самооборона», в том числе аспиранта МГУ Азата Мифтахова и сообщество под названием «Сеть».

Сообщается, что FAI/IRF связана с известной в Греции экстремистской группировкой «Заговор огненных ячеек». В марте стало известно о рассылке ею посылок-бомб европейским политикам и главам транснациональных корпораций.

22 марта анархисты бросили гранату под полицейскую будку возле входа в российское загранучреждение в пригороде Афин Халандрион. Пострадавших в результате инцидента не было, а материальный ущерб оценили как незначительный.

Михаил Жлобицкий — 17-летний студент колледжа, который осенью 2018 года взорвал самодельное взрывное устройство в приемной управления ФСБ в Архангельске. Пострадали трое сотрудников спецслужб, подрывник погиб.

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывчатки. По данным следствия, молодой человек мог заниматься ее созданием прямо в комнате общежития в главном здании на Воробьевых горах. В ходе обыска там были найдены следы взрывчатых веществ и литература анархистской направленности. Известно, что Мифтахов является членом организации «Народная самооборона».

В октябре 2017-го против 11 активистов-антифашистов в возрасте от 20 до 30 лет из Пензы и Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о создании террористического сообщества «Сеть». ФСБ считает, что они собирались устроить мятежи и взрывы по всей стране. Семьи обвиняемых уверены, что они просто занимались страйкболом. Впоследствии молодые люди заявили, что дали признательные показания под пытками. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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