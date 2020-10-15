В Таиланде ввели чрезвычайное положение из-за протестов

В Бангкоке на фоне крупнейших протестов против правительства ввели чрезвычайное положение. Об этом пишет Time.

Сейчас в стране действуют одновременно два режима ЧП: общенациональный, введенный из-за пандемии COVID-19, и локальный, введенный из-за демонстраций. Отмечается, что полиция города уже разогнала протестующих у комплекса зданий Дома правительства Таиланда. Участники протеста планировали оставаться там до воскресенья.

Полиция задержала основных лидеров демонстраций, членов движения «Народная партия». Помимо них, во время протестов задержали еще как минимум 35 человек.

В заявлении «Народной партии», которое опубликовали незадолго перед задержанием, лидеры движения критикуют действия властей и называют их диктаторским правительством. Авторы документа призвали снова собраться на демонстрации, на этот раз у торгового центра Central World.

Протест 14 октября был приурочен к годовщине «Студенческой революции» 1973-го, в результате которой свергли антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.

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