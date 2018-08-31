«Аэрофлот» привлечет к ответственности авиадебошира рейса Москва — Бангкок

«Аэрофлот» намерен добиваться привлечения к ответственности авидебошира, ставшего виновником инцидента на рейсе SU 270 из Москвы в Бангкок. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой и пытался спровоцировать драку с пассажирами рейса.

Пассажиры рейса оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Бангкока дебошира передали полиции. В настоящее время по факту данного правонарушения оформляются материалы для подачи заявления в Линейное управление МВД в аэропорту Шереметьево.

«Аэрофлот» неоднократно выступал с инициативой о наделении членов экипажа полномочиями применения на борту специальных средств сдерживания. Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни «черный список», ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности, считают в авиакомпании. Благодаря активной позиции «Аэрофлота» в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте.

«Аэрофлот» также напоминает, что 4 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», позволяющий авиакомпаниям вести «черные списки» деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.

Каждую секунду в небе находится более 12 тысяч пассажирских самолетов — спрос на авиаперевозки постоянно растет. Но с ростом количества туристов все чаще происходят инциденты в самолетах, которые угрожают безопасности полета.

