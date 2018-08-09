«Аэрофлот» увеличит частоту полетов на Пхукет

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиаперевозчика.

В «Аэрофлоте» уточнили, что дополнительные рейсы по линии Москва — Пхукет — Москва будут выполняться в рамках зимнего расписания полетов, начиная с 28 октября 2018 года, согласно следующему графику: рейс SU 0278 будет вылетать из Шереметьево в 06:15 по московскому времени (по средам, пятницам и воскресеньям), а обратный рейс SU 0279 из Пхукета — в 21:00 по местному времени в те же дни недели, что и рейс из Москвы.

Таким образом, в период «высокого» сезона авиакомпания будет совершать увеличенное количество полетов по данному направлению. Дополнительные рейсы будут выполняться на авиалайнерах Boeing 777.

8 августа сообщалось о том, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики — город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года.