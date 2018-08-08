«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Нальчик

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики — город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что рейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию: по направлению Москва — Нальчик рейс SU 1064 будет вылетать из Шереметьево в 14:00 по московскому времени, а прибывать в Нальчик в 16:30; по направлению Нальчик — Москва рейс SU 1065 будет вылетать из Нальчика в 17:30 и прибывать в Шереметьево в 20:00.

Нальчик — жемчужина Северного Кавказа, с трех сторон окружен горной грядой. Город расположен практически у подножия горы Эльбрус, самой высокой горной вершины в России, которая в зимнее время становится центром притяжения горнолыжников и сноубордистов со всей страны. Особую популярность Эльбрус имеет среди альпинистов. Курорты Северного Кавказа — динамично развивающийся туристический центр России, сочетающий в себе уникальные природные особенности и знаменитое кавказское гостеприимство.