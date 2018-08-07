«Аэрофлот» укрепил позиции в топ-20 мировой авиации

Группа «Аэрофлот» закрепила свое присутствие в топ-20 авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Данный факт зафиксировали сразу два издания мирового уровня по авиационной тематике — американский ресурс Air Transport World и британский Flight Airline Business.

«Важно то, что наше возвращение в элиту мировой отрасли подтвердили сразу два ведущих аналитических центра», — заявил генеральный директор «Аэрофлотf» Виталий Савельев. «Они независимо друг от друга опубликовали о нас данные, которые практически совпадают», — подчеркнул топ-менеджер.

В частности, в «Отчете о мировых авиакомпаниях» — 2018», который опубликовал Air Transport World, «Аэрофлот» совместно с дочерними компаниями занял 19-место по пассажиропотоку в мире. Всего группа «Аэрофлот» перевезла в 2017 году 50,1 миллиона пассажиров, продемонстрировав самые высокие темпы роста по этому показателю среди традиционных перевозчиков — 15,4 процента.

Эти данные подтверждают, что группа «Аэрофлот» возвратилась в глобальную элиту гражданской авиации и досрочно выполнила одну из ключевых целей, поставленных в стратегии развития компании до 2025 года.

Кроме того, по итогам 2017 года ведущий российский авиационный холдинг подошел вплотную к достижению других целей «Стратегии-2025». Он закрепился на 7-й позиции среди крупнейших перевозчиков Европы по пассажиропотоку, а среди традиционных авиакомпаний без учета лоукостеров уже второй год подряд удерживает пятую позицию. «Аэрофлот» также занял 22-е место в мире по выручке и близок к тому, чтобы подняться на целевое двадцатое место по данному показателю.

В рейтинге «Лидирующие авиационные группы» от Flight Airline Business Группа «Аэрофлот» оказалась на 20-й позиции по пассажиропотоку и на 23-й по выручке.