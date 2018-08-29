«Аэрофлот» увеличит количество продаваемых по «плоским тарифам» билетов

Начиная с зимнего сезона 2018-2019 года ПАО «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12 процентов. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Это решение принято с целью повысить мобильность населения России и одобрено советом директоров «Аэрофлота» на заседании 28 августа 2018 года.

На ряде «острых» направлений также запланировано увеличение количества рейсов. Так, летом 2019 года полеты из Москвы в Магадан станут ежедневными.

Программа «плоских» тарифов — инициатива «Аэрофлота», поддержанная президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Воспользоваться «плоскими» тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.

«Плоские» тарифы имеют исключительно социальное значение. Их цель — делать возможным стабильное и доступное воздушное сообщение отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.

«Плоские тарифы — это та социальная нагрузка, которую несет "Аэрофлот" от имени своего основного акционера — государства. Это некоммерческие тарифы, по таким ценам никто в мире не летает. И в этом отношении те шаги, которые сейчас предпринял "Аэрофлот" по объединению усилий с авиакомпанией "Россия", только расширяют возможности группы, — прокомментировал сообщение авиакомпании главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. А увеличение объема продаж билетов по таким тарифам — большая помощь жителям этих регионов, поскольку более доступных цен никто предоставить не может. Государство заботится о мобильности граждан и их возможности перемещаться в европейскую часть России и домой». Спрос на такие билеты, по его словам, всегда высок и будет опережать предложение.

Программа осуществляется «Аэрофлотом» с 2015 года. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах перевозчика из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратном направлении. С 2018 года к программе присоединилась «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия», что позволило существенно увеличить общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток.

