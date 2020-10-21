Протестующие дали премьеру Таиланда три дня на отставку

Протестующие дали премьер-министру Таиланда Праюту Чан-Оча три дня на отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Члены движения «Свободная молодежь» написали заявление об отставке от лица премьер-министра и передали его начальнику городского управления полиции Бангкока. Демонстранты хотят, чтобы бумагу направили в канцелярию премьера. В документе говорится, что Прают Чан-Оча злоупотребил властью, продавил конституцию и использовал монархию «как предлог для сохранения власти».

Протестующие обещают прекратить демонстрации, если премьер подпишет документ в течение трех дней. Если же он не сделает этого, люди снова вернутся к комплексу зданий Дома правительства Таиланда.

15 октября десятки тысяч человек посетили акцию протеста в центре Бангкока, несмотря на запрет властей: те ввели режим чрезвычайного положения. Помимо этого, тогда полиция задержала основных лидеров демонстраций, членов движения «Народная партия». Демонстранты требуют ухода из власти премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча и его сторонников и смены конституции.

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