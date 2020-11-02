«МегаФон» оказался самым быстрым по скорости мобильного интернета

В октябре 2020 года по России в целом самым быстрым среди операторов «четверки» с услугой мобильного интернета оказался «МегаФон». По средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза. Такие данные содержатся в исследовании ИАА TelecomDaily.

В исследовании отмечается, что средняя скорость «МегаФона» приближается к 40 Мегабит в секунду, у замыкающего четверку Tele2 — к 14,5 Мегабита в секунду. За счет ровных результатов МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России превышает 20 Мегабит в секунду.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расширяет спецпроект «Качество связи», включив туда данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Это позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты не ежегодными, а более регулярными.

Результаты включают обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров.

Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных, а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных попыток установления соединения).