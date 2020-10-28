«МегаФон» станет стратегическим инвестором видеосервиса START

«МегаФон» приобретает долю в компании «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), владеющей видеосервисом START, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

В сообщении отмечается, что сделка будет реализована в два этапа, в результате доля «МегаФона» в компании составит 33,8 процента. ДМХ — головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

«START — самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. "МегаФон" как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке — в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 миллиардов рублей», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. «Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества», — подчеркнул он.

«Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке, и нам было важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции "МегаФона" будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса», — прокомментировала новость генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

Аудитория видеосервиса START — более одного миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас START занимает 6 процентов рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

START обладает уникальной продюсерской экспертизой по производству премиальных сериалов и фильмов. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди», «Вне игры», «Текст», «Отель Белград», а также премьеры этой осени — сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие. В разработке START более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.