В Хакасии отопительный сезон оказался под угрозой срыва

Единственная котельная города Сорска в Хакасии оказалась без запасов угля на зиму. Топлива в ней осталось на одни сутки, сообщает в понедельник, 2 ноября, «Агентство информационных сообщений».

«Мэрия объявила тендер на закупку топлива на зимний период. При этом мэр города вторую неделю находится на изоляции после заражения коронавирусом. Не знаю, сыграло это свою роль или нет, но пока они там не торопясь проводили конкурс, ожидая желающих поставлять топливо, уголь в котельной закончился», — рассказал «Ленте.ру» главный редактор «Агентства информационных сообщений», политолог Александр Бортников.

Он напомнил, что ранее администрация региона отчитывалась о стопроцентной готовности всех муниципалитетов к отопительному сезону.

«То ли Сорск перед ними отчитался, а они не перепроверили, то ли сами региональные Минстрой и ЖКХ выдали желаемое за действительное в надежде на то, что мэрия заключит эти договоры по тендеру. Мы тут пока еще не выяснили, кто дал ложную информацию», — констатировал эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что власти региона экстренно закупили для Сорска 120 тонн угля. «40 тонн уже забросили сегодня в город и еще 80 тонн завезут завтра. По крайней мере, этот напряженный момент, что завтра нечем было бы топить, снят», — отметил Бортников.

На момент написания материала, глава Сорска оказался недоступен для комментария.

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