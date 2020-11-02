Обвиненного в пьянстве и сорвавшего похороны российского священника наказали

Сорвавшему похороны россиянки священнику из Липецкой области вынесли порицание. О таком наказании рассказал руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков), передает РИА Новости.

В понедельник, 2 ноября, дисциплинарная комиссия епархии обсудила поведение отца Андрея и выяснила все обстоятельства. Он признал вину, раскаялся и попросил прощения. Сергий отметил, что к священнику не будет применяться дисциплинарное взыскание.

Он уточнил, что перепалка произошла между отцом Андреем и сотрудниками бюро ритуальных услуг — родственники усопшей почти не участвовали в происходящем.

Как ранее рассказал Сергий, отец Андрей утверждал, что был трезв. Он также подтвердил, что священник относится к Елецкой епархии, и уточнил, что епархия не исключает слишком эмоциональную реакцию родственников из-за нервного напряжения.

1 ноября в соцсетях появился ролик, на котором священник ругается с участниками похорон учительницы. На видео показано, что он спорит с одним из мужчин и называет его чмом, после чего между ними завязывается драка. По словам очевидцев, священнослужитель был пьян и вел себя неадекватно, что и привело к конфликту.

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