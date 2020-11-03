В России создадут центр по лекарственному обеспечению граждан

Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан будет создан в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Учреждение будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ, в частности вакцин, препаратов для лечения пациентов с онкологическими и орфанными болезными, ВИЧ, туберкулезом. Организация займется мониторингом закупок и прогнозированием потребностей регионов в лекарствах. «Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв», — говорится в публикации.

В течение месяца Минздрав должен зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.

Ранее власти упростили порядок работы с системой маркировки лекарственных средств. В аптеках и медучреждениях выводить препараты из оборота можно будет через кассы после уведомления об их поступлении, не ждать подтверждения о регистрации в системе. Нововведение связано с повышенным спросом на медикаменты и пандемией.

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