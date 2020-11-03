Китай построит самый большой в мире подводный железнодорожный туннель

Китай планирует построить самый большой по протяженности подводный железнодорожный туннель в мире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шанхайский информационный ресурс The Paper.

Общая протяженность подводного туннеля составит 16,2 километра. Проектная скорость движения поездов по линии составит 250 километров в час. Строительство предполагается завершить за шесть лет. Общие вложения в проект составят 26,9 миллиарда юаней (около четырех миллиардов долларов).

Ранее стало известно, что в Европе собрались отменить постройку самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен был пройти от Хельсинки до Таллина. Эстонские власти засомневались в реализуемости задачи. Предполагалось, что деньги на стройку поступят из Китая, но Таллин усмотрел в этом угрозу использования иностранных инвестиций в политических целях и возможность развития технологической зависимости.

По проекту, общая протяженность объекта составляла 103 километра, а длина объекта непосредственно под водой — от 50 до 56 километров. Кроме того, понадобилось бы возведение как минимум одного искусственного острова.