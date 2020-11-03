Олимпийский чемпион Легков вспомнил о близости смерти

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков вспомнил о близости смерти. Интервью со спортсменом опубликовано на канале «Спорт-Экспресс» в YouTube.

По словам лыжника, в детстве у него был аппендицит, который запустили. Это произошло из-за неверной постановки диагноза участковым врачом. В итоге воспаленный аппендикс лопнул, и только после этого Легкова отправили в больницу. Там он перенес две тяжелые операции. Врачи позже рассказали лыжнику, что он мог умереть.

В ноябре 2017-го МОК лишил Легкова золота, завоеванного на сочинской Олимпиаде. Россиянина уличили в использовании запрещенных препаратов. Позже Легков в числе 27 российских спортсменов, столкнувшихся с теми же санкциями, обратился в CAS. Их апелляции были удовлетворены.

Легков завершил карьеру в апреле 2018-го. Помимо золота в гонке на 50 километров, он также завоевал серебро в эстафете на Играх в Сочи.