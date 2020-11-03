В России умерли 355 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за сутки умерли 355 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 3 ноября.

355 пациентов с коронавирусом умерли в России за последние сутки

За весь период пандемии зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.

За последние 24 часа в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,7 процента не имели клинических проявлений болезни.

2 ноября руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков заявил, что спад заражаемости коронавирусом возможен в феврале. Он отметил, что любые изменения могут существенно влиять и изменять прогноз.