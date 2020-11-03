Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В российском регионе приостановили оказание плановой медпомощи
Вова Беспредел описал подробности смерти главаря банды «цапков» в СИЗО
Иван Краско раскрыл детали лечения коронавируса
Появилось фото уничтоженной колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе
На «Почту России» завели дело
Пашинян назвал Карабах передовой линией новой мировой войны
Алиев рассказал о противостоянии армянскому фашизму
Майку Тайсону нашли еще одного соперника
В Подмосковье жильцы дома облили фекалиями Range Rover на тротуаре 
Новости партнеров

Решена загадка необычного мозга у осьминогов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: albert kok / Wikimedia

Ученые Института науки и технологий Окинавы решили загадку, каким образом осьминогу удается контролировать восемь конечностей, которые, как считалось ранее, способны действовать автономно и обладают собственными «мозгами». Оказалось, что головной мозг животного получает информацию от щупалец и способен управлять ими для решения определенных задач. Статья исследователей опубликована в журнале Current Biology, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Необычная нервная система осьминогов состоит из 500 миллионов нейронов, две трети которых содержатся не в головном мозге, а в теле и конечностях. Согласно исследованиям, щупальца используют множество рефлекторных петлей, которые позволяют им действовать независимо от мозга, что особенно заметно, когда конечность по какой-то причине отрывается от тела и больше не получает сигналов от центральной нервной системы. Из-за этих свойств осьминога иногда называют существом с девятью мозгами.

Однако в новой работе результаты экспериментов показали, что щупальца не являются полностью независимыми от мозга, и осьминога вернее рассматривать как организм с одним «мозгом» и умными конечностями. Так, осьминог, который просовывает щупальце в Y-образный лабиринт с двумя ответвлениями (левым и правым), способен понять, в каком из ответвлений находится еда, даже если не видит ни пищу, ни само щупальце. При этом животное способно к обучению, то есть в следующий раз оно с большей вероятностью просунет конечность в то место, где раньше была еда. Таким образом, между периферической и центральной нервной системой происходит обмен информацией.

Осьминоги также не прощупывали внутреннюю поверхность лабиринта, а быстро протягивали конечность в одно из ответвлений. Это значит, что щупальце способно передавать в мозг проприоцептивную информацию, то есть дает головному мозгу понимание, где находится конечность, и как она движется. Однако в другом эксперименте, где одна из труб была шершавой, а другая гладкой (от внутренней текстуры зависело, где лежит еда), осьминоги прибегали к медленному ощупыванию стенок лабиринта, после чего правильно угадывали местонахождение награды. Это говорит о том, что конечности передают и тактильную информацию.

Более того, после обучения осьминоги могли с равным успехом использовать и другие конечности, которые не участвовали в обучении. Это еще больше исключает идею, что каждое щупальце действует независимо от всех остальных. Обучение происходит в мозге, после чего информация становится доступной для всех конечностей. Однако пока остается неизвестным, где именно в головном мозге хранится эта информация.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа потенциальная форма разумных инопланетян
Ученые посчитали осьминогов инопланетянами
Искусственное щупальце осьминога показали на видео
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:06 1 ноября

Один за всех

Тайные группировки, террористы и хакеры: ради чего играть в Watch Dogs: Legion?
12:28Сегодня

Названы самые популярные браузеры

11:36Сегодня

Раскрыт способ удалить из риса опасный канцероген

10:27Сегодня

Объяснено появление тяжелых симптомов инфекции коронавируса

Наука и техника00:0130 октября

Сверху виднее

Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
09:22Сегодня

Названы новые катастрофические последствия изменения климата

07:48Сегодня

Опасность коронавируса для мужчин и женщин сравнили

07:26Сегодня

Определен вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор

Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
06:30Сегодня

У коронавируса обнаружили новые мутации

03:46Сегодня

Космонавтам на МКС отправили черную икру

03:26Сегодня

Эксперт назвал самые уязвимые для слежки смартфоны

Россия
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Трамп отреагировал на атаку в Вене
Американское долголетие
Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?
Число жертв атаки в Вене возросло до трех
Атаку в Вене совершил исламский террорист
Кризис веры
Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир
Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Курс рубля вырос
Ozon выйдет на американскую биржу
Россияне захотели подрабатывать каждый день
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Россиян предупредили о дефиците шин
Слабый ток
 
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат Ефремова объяснил задержку с выплатой компенсации матери Захарова
«Бандиты ломали женские судьбы»
 
Россияне избили вступившихся за школьниц следователей и попали в СИЗО
Стало известно об увольнении расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В СКР сообщили о поимке киллера после убийства из арбалета «колбасного короля»
«Я пришел в себя, когда закончил стрелять»
Год назад полицейский в Москве расстрелял своих коллег. Теперь он впервые рассказал о трагедии
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Усик прокомментировал победу над 116-килограммовым британцем Чисорой
Нурмагомедов назвал Макрона тварью
Чемпион UFC обратился к мусульманам. Его поддержали больше миллиона человек
Проигравший Усику британец обесценил победу украинца
Оле-Гуннар СульшерШанс на камбэк
Суперматч МЮ — «Арсенал», битва «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Главный тренер «Локомотива» обвинил команду в неуважении к чемпионату России
Усик победил 116-килограммового британца Чисору
Мир Хабиба
В Дагестане культ Нурмагомедова и единоборств. Чем живет родина непобежденного чемпиона UFC?
Все материалы
Культура
Актера из «Джобс: Империя соблазна» и «2012» застрелили в США
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Лидером прошедших выходных в России и СНГ стали «Ведьмы» Роберта Земекиса
Шон КоннериПоследний горец
Умер Шон Коннери. Он стал первым Джеймсом Бондом и настоящей легендой Голливуда
Певец Андрей Губин нашелся
Голые и несчастные
Как многодетная порнозвезда бросила вызов многомиллиардной индустрии: сериал «Только для взрослых»
Беременная от шамана российская поэтесса попросила денег у поклонников
Все материалы
Интернет и СМИ
Молодой российский ведущий умер в переполненном из-за коронавируса госпитале
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Телеведущий сел в фургон с мороженым и установил рекорд Гиннесса
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Телеведущая рассказала о первом слове мужа после выхода из комы и разрыдалась
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Неожиданный ответ участницы телевикторины озадачил ведущего
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Россияне назвали главное блюдо праздничного стола
Игрок поставил 100 миллионов рублей на победу Байдена в выборах
Пропавшего три года назад мужчину нашли мертвым в собственном доме
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина прибрался в доме и разбогател на десятки миллионов рублей
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Renault отметила юбилей фургона Trafic обновлением модели
11 электромобилей мощностью более тысячи «лошадей»
Экстремально мощные и динамичные гиперкары, от которых небо над головой чище
Rezvani показал самый мощный шестиколёсный пикап в мире
На каких машинах ездил Шон Коннери на экране и в жизни
Автомобили, которыми управлял легендарный актер и его главные персонажи
Toyota переделала салон Crown ради нового крупного дисплея
Да, так можно: на Porsche 911 по Золотому кольцу
Закрытые границы ни при чем — мы отправились в гастротур за фермерской едой. И заодно на штурманское
Land Rover выпустит доступный внедорожник в 2022 году
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы