Альфа-Банк обновил мобильное приложение

Альфа-Банк впервые за 4 года глобально обновил мобильное приложение. В новой версии значительно переработаны дизайн, интерфейс, функциональность приложения в соответствии с UX/UI-исследованиями и опросами клиентов, говорится в сообщении банка.

У первых 100 тысяч клиентов Альфа-Банка приложение появилось 3 ноября, а к 16 ноября новую версию получат все клиенты.

«Более 80 процентов наших клиентов получают все наши услуги через смартфон, для них мобильное приложение — это и есть банк. Оно должно быть надежным, удобным и полезным. В этом году мы полноценно включили клиентов в процесс разработки обновления и нам удалось реализовать все, о чем они просили, сделать приложение проще и функциональнее», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Новое приложение подстраивается под пользователя: главный экран превратился в конструктор из блоков-виджетов, которые можно добавлять, убирать и менять местами.

Самое необходимое собрано в разделе «Мои продукты»: не только счета и карты, но и кредиты, ипотека и инвестиции. Карты видно сразу, а все счета, привязанные к карте, сгруппированы в раскрывающемся списке под ней. Еще одна удобная функция раздела — общий баланс, клиент сразу видит, сколько всего у него денег на всех счетах, в рублях и в валюте.

Кроме того, переводы теперь объединены по типам: по номеру телефона, между счетами, с карты на карту и по реквизитам. Уменьшилось количество действий, так как деньги теперь можно отправлять прямо с главного экрана.

На экране карты можно увидеть историю покупок и применить к ней фильтры по периоду и типу операций. В истории указаны адрес, название и логотип магазина для каждой покупки, сколько Альфа-баллов начислено. Денежный перевод можно повторить, внеся нужные изменения.

Желающие могут принять участие в дальнейшей разработке приложения Альфа-Банка. Для этого нужно зайти на страницу и поделиться своим мнением о том, что нравится, что не очень, и чего не хватает.

