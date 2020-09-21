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Альфа-Банк запустил инновационную услугу начисления зарплаты каждый день

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу начисления зарплаты каждый день вместо обычных выплат один или два раза в месяц, сообщает пресс-служба кредитной организации. Услуга доступна для зарплатных клиентов банка и подключается в мобильном приложении. Проект запущен совместно с партнером, компанией «Деньги Вперед».

Альфа-Банк отходит от традиционного начисления зарплаты два раза в месяц. Получать деньги можно неограниченное число раз и в любое время. «Важно, что это не кредит и не аванс, а уже заработанные деньги», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. «"Зарплата каждый день" дает свободный доступ к деньгам в любой момент, когда это нужно», — отметил он.

Ежедневное начисление зарплаты выгодно не только сотрудникам, но и работодателям. Согласно исследованиям Альфа-Банка и «Деньги Вперед», возможность получать зарплату в ежедневном режиме привлекательна для персонала и снижает его ротацию на 47 процентов. Все расчеты происходят на стороне банка и партнера и не требуют от работодателя дополнительных трудозатрат. «Мы ставим перед собой цель сделать повседневный доступ людей к собственным деньгам абсолютной нормой жизни», — отметил CEO финтех-стартапа «Деньги Вперед» Павел Гужиков.

На этапе пилота до конца октября текущего года услуга бесплатна как для сотрудников, так и для работодателей. Далее с физических лиц будет удерживаться небольшая комиссия — от 100 до 149 рублей в месяц, что несопоставимо с размером процентов по займам у банков и микрофинансовых организаций, поясняет представитель банка. Для юридических лиц услуга останется бесплатной.

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