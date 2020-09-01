Россияне стали больше занимать на покупку квартир

В июле 2020-го средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 2,61 миллиона рублей и вернулся на уровень марта текущего года. При этом по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го средняя сумма ипотеки выросла на 7 процентов с 2,44 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, показатель среднего чека по ипотеке полностью отыграл падение, наблюдавшееся в апреле из-за режима самоизоляции, и вернулся на докарантинный уровень.

В июле 2020 года самые большие суммы на покупку недвижимости занимали жители Москвы — 5,71 миллиона рублей в среднем. На втором месте Московская область — 4,15 миллиона, замыкает тройку Санкт-Петербурге с 3,48 миллиона. Минимальные суммы берут жители Челябинской, Кемеровской и Вологодской областей — до 1,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2020 года многие российские банки ужесточили условия выдачи кредитов на покупку жилья. В частности, они увеличили размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Среди десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля четыре — Райффайзенбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк — повысили минимальный взнос на 5-10 процентных пунктов.

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