Альфа-Банк открыл первый региональный Phygital-офис

Альфа-Банк открыл в Новосибирске первый региональный Phygital-офис. Он выполнен в новой концепции, что отражено в самом названии: рhygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В Phygital-офисах клиенты получают и теплое человеческое общение, и качественные цифровые сервисы, говорится в сообщении Альфа-Банка.

Phygital-офисе в отличие от привычного формата имеет ряд принципиальных отличий. Во-первых, офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это), и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98 процентов.

Если клиент запланировал визит в банк, с помощью мобильного приложения он может оценить загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени.

Еще одно отличие — отсутствие бумажных носителей. Все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Таким образом каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год.

В новых офисах не предусмотрено стоек сотрудников и отдельной рабочей зоны. Сотрудники и клиенты могут выбрать любое удобное для работы место в пространстве офиса и с комфортом решить все вопросы.

«Запланированная нами масштабная Phygital-трансформация офисов банка вышла за пределы Москвы. Это очень важный этап: теперь доступ к банковскому обслуживанию по самой передовой модели начали получать и наши региональные клиенты. Уже скоро преимущества Phygital сможет оценить каждый, и я надеюсь, что наш пример вдохновит и другие российские банки на модернизацию сети отделений», — отметила руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Юлия Михайлова.

Помимо Новосибирска три Phygital-офиса Альфа-Банка действуют в Москве. В дальнейшем Альфа-Банк трансформирует по модели Phygital более 400 офисов в Москве и регионах России.

