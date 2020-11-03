Президент России Владимиру Путин обратился к властям Австрии в связи с терактом в Вене и выразил свои соболезнования. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 ноября.

«Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», — говорится в телеграмме главы российского государства.

Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Стрельба в Вене началась вечером 2 ноября. Изначально СМИ сообщали об атаках сразу в шести разных точках города. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Общее число погибших в результате стрельбы достигло четырех. МВД Австрии считает произошедшее террористическим актом.

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений. 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека. Ранее в пригороде Парижа был убит и обезглавлен учитель. Преступление совершил 18-летний чеченец.