Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о создании фонда защиты выборов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Для того, чтобы гарантировать подсчет каждого голоса, мы начинаем крупнейшую инициативу по защите выборов. Потому что не [действующему президенту США] Дональду Трампу решать исход выборов — это делает американский народ», — написал политик.

На сайте фонда Biden Fight Fund говорится, что «пожертвование критически важно сейчас для избрания Джо [Байдена], Камалы [Харрис] и демократов по всей стране».

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. По подсчетам, явка в 2020 году стала самой высокой за 120 лет.