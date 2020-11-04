Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побил рекорд по числу полученных голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC.

Как отмечается, он получил самое большое в истории страны число голосов. Таким образом, демократ побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году. Тот получил практически 69,5 миллиона голосов (52,93 процента).

По данным Fox News, на 21:20 мск Байден получил 50,2 процента голосов избирателей. На него свои голоса отдали 70 107 686 человек.

Ранее стало известно, что Байден вырвался вперед еще в одном ключевом штате — Висконсин. После этого штаб действующего президента США Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в штате.

До этого Трамп счел странным внезапное опережение Байдена в нескольких штатах.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. По подсчетам, явка в 2020 году стала самой высокой за 120 лет.

Официально подсчет голосов еще не завершен, во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 238 голосов выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.