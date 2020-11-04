США вышли из Парижского соглашения по климату

США официально вышли из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что выход из соглашения завершился через год после того, как страна уведомила ООН о своем желании отказаться от обязательств.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату еще в июне 2017 года, поскольку считал, что документ возлагает непрозрачные экономические обязательства на американские компании и налогоплательщиков. Он допускал, что позже Вашингтон может вновь присоединиться к договору, но на более выгодных условиях.

Договор об изменении климата был подписан в 2015 году, его подержали 197 стран. Цель пакта — не допустить превышения глобальной средней температуры более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Подписывая договор, США обязались к 2025 году сократить объем парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, на 26 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.