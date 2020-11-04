Российская певица стала свидетельницей теракта в Вене

Российская оперная певица Аида Гарифуллина стала свидетельницей теракта в австрийской столице Вене, который произошел 2 ноября. Ее слова передает «Пятый канал».

Как рассказала артистка, в момент происшествия она находилась в центре города со своими друзьями. Трагедии ничто не предвещало, а на улицах было много людей, так как на следующий день вступали в силу карантинные ограничения.

«Мы услышали стрельбу, находясь в ресторане. Всех срочно загнали внутрь, попросили подняться на второй этаж и спрятаться», — поделилась она. По ее словам, в таком положении они находились полчаса. Сама певица успела предупредить своих родных, чтобы они были дома. Она добавила, что все произошло очень быстро, а улицы опустели за несколько минут.

По словам певицы, на улицах города людей по-прежнему мало. «Я столкнулась с настоящим кошмаром и шоком, в ближайшее время точно не буду выходить на улицу. Нам просто повезло. Но видеть горе других людей — это очень страшно», — рассказала Гарифуллина, посоветовав всем жителям Вены и Европы избегать публичных мест.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались у синагоги в центре города. Практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, а других разыскивают. В то же время пока не доказано, что стрелок действовал не в одиночку.

По данным прессы, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С. У него албанские корни, хотя его родители из Северной Македонии. В МВД указывали, что он имел двойное македонско-австрийское гражданство и был судим за попытку примкнуть к ИГ.

По последним данным, жертвами стали четверо, 22 человека пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) .