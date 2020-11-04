Двое глухонемых россиян избили девушку и предложили познакомиться

Двое глухонемых россиян избили 17-летнюю студентку одного из московских вузов, а затем спросили, не хочет ли она с ними познакомиться. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Неизвестные подошли к ней вечером, когда девушка возвращалась в общежитие. В какой-то момент без объяснения причины они начали наносить удары. Студентка только смогла прикрыть голову. Никаких угроз или высказываний в ее сторону не поступало.

Через некоторое время парни отступили и начали общаться между собой на языке жестов, а затем написали на телефоне сообщение, в котором они спрашивали согласна ли она с ними познакомиться. Получив отказ мужчины развернулись и ушли. Студентка обратилась к врачам, которые поставили ей диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины лица и головы.

Полиция начала поиски преступников.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области по подозрению в избиении следователей, которые заступились за школьниц, арестованы двое россиян.