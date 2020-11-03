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Дана Борисова рассказала об избиении дочери

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Фото: Telegram-канал Super.ru

Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что ее бывший гражданский муж избивает их общую 13-летнюю дочь. Фото синяков на теле ребенка опубликовал портал Super.ru в своем Telegram-канале.

По словам Борисовой, она уже обращалась к адвокату и теперь собирается добиться наказания для бывшего возлюбленного.

Она отметила, что все произошло, пока девочка была в гостях у отца, бабушки и дедушки. «Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он (бывший гражданский муж Борисовой — прим. "Ленты.ру") стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы "не мешать ему воспитывать ребенка". В результате такого "воспитания" у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке», — написала ведущая на своей странице в Instagram.

В августе сообщалось, что 21-летний москвич избил годовалую дочь своей сожительницы и нанес ей травмы головы и тела. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, свою вину молодой человек признал.

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