Дана Борисова рассказала об избиении дочери

Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что ее бывший гражданский муж избивает их общую 13-летнюю дочь. Фото синяков на теле ребенка опубликовал портал Super.ru в своем Telegram-канале.

По словам Борисовой, она уже обращалась к адвокату и теперь собирается добиться наказания для бывшего возлюбленного.

Она отметила, что все произошло, пока девочка была в гостях у отца, бабушки и дедушки. «Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он (бывший гражданский муж Борисовой — прим. "Ленты.ру") стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы "не мешать ему воспитывать ребенка". В результате такого "воспитания" у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке», — написала ведущая на своей странице в Instagram.

В августе сообщалось, что 21-летний москвич избил годовалую дочь своей сожительницы и нанес ей травмы головы и тела. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, свою вину молодой человек признал.