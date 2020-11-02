Россияне избили вступившихся за школьниц следователей и попали в СИЗО

В Ростовской области по подозрению в избиении следователей, которые заступились за школьниц, арестованы двое россиян. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает «Интерфакс».

31 октября сотрудники Следственного комитета шли домой, когда к ним подбежала 17-летняя девушка и попросила защитить ее с подругой от напавших на них мужчин. После того как школьница указала на одного из подозреваемых, тот ударил девушку ногой. Следователи представились и попросили мужчин успокоиться, однако те напали и на сотрудников СКР. Следователей госпитализировали.

Нападавших удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Подозреваемых по ходатайству следствия отправили в СИЗО.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.