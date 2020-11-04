Главный раввин России налил воды закашлявшемуся митрополиту старообрядцев

Главный раввин России Берл Лазар помог предстоятелю Русской православной старообрядческой церкви митрополиту Корнилию, когда тот выступал перед президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее видео в среду, 4 ноября, опубликовано в Telegram-канале «Пул N3».

На кадрах видно, как митрополит Корнилий, рассказывая о подготовке к празднованию 400-летия протопопа Аввакума, начинает кашлять. В этот момент сидящий рядом с ним раввин наливает в бокал воду из бутылки и передает его главе старообрядцев. Тот крестится, делает глоток и продолжает выступление.

4 ноября Путин по случаю Дня народного единства провел встречу с представителями религиозных объединений страны в режиме видеоконференции. В ходе своей речи на мероприятии он заявил, что недопустимо использовать религиозные и национальные чувства для провокаций и оправдания экстремизма.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.