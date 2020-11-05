Российская школьница пристрастилась к кофе за границей и набрала 20 килограммов

Российская школьница переехала жить за границу и поправилась из-за пристрастия к сытным завтракам в кофейне Starbucks. Своей историей пользовательница с никнеймом anastasiiawill поделилась в TikTok.

Девушка рассказала, как отправилась учиться в Канаду в 2018 году, тогда ее вес составлял 96 килограммов. Через два года она вернулась домой и обнаружила, что потолстела на 20 килограммов, большую часть из которых, по ее словам, она набрала за последние полгода учебы.

Проанализировав ситуацию, Анастасия пришла к выводу, что причиной изменений стало питание вне дома: вместе со своим молодым человеком по утрам она съедала сендвич и выпивала карамельный фраппучино. Выяснилось, что ежедневные завтраки перед занятиями составляли 1010 килокалорий (более половины средней суточной нормы для молодых женщин — прим. «Ленты.ру»).

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Кроме того, блогерша отметила, что с аналогичной проблемой столкнулись и ее друзья, поскольку из-за учебы им не хватало времени следить за диетой. В настоящий момент Анастасии удалось сбросить лишний вес, и она продолжает худеть.

В мае сообщалось, что каждый четвертый россиянин, перешедший на удаленную работу из-за всеобщего режима самоизоляции, прибавил в весе. В наборе лишних килограммов признались 24 процента опрошенных временно покинувших офисы сотрудников. Похудели, напротив, 12 процентов граждан.