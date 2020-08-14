Супермодель оправдалась за лишний вес после обвинений фанатов в несексуальности

Британская актриса и фотомодель Келли Брук дала отпор поклонникам, которые раскритиковали ее за лишний вес. Соответствующее интервью публикует Daily Mail.

По словам знаменитости, пользователи сети заклеймили ее как «несексуальную», потому что из-за набора лишних килограммов она больше не выглядит так же очаровательно, как в свои 20 лет.

«Они видят во мне 40-летнюю толстуху, и им не нравится! Я понимаю, это забавно. Но люди растут, люди становятся больше, люди меняются, такое случается», — поделилась Брук.

«Во время режима самоизоляции в течение дня я делала множество перекусов, которые привели к неизбежному увеличению веса и ухудшению самочувствия. Теперь я готова нажать на кнопку "перезагрузки" и вновь стать стройной, счастливой и здоровой», — отметила фотомодель.

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Известно, что британка начала работать моделью в 16 лет после того, как выиграла в местном конкурсе красоты. После этого ее начали приглашать сниматься в рекламных кампаниях, а затем Брук стала сотрудничать с такими мужскими журналами, как GQ, Loaded и FHM. Последнее издание присвоило фотомодели первое место в списке ста самых сексуальных женщин в 2005 году. При этом в опросе приняли участие 15 миллионов человек.

В июле располневшая за карантин Келли Брук показала фигуру на фото в бикини. На размещенном кадре она позирует в саду в золотистом бикини и халате бренда F&F. Фанаты похвалили звезду за ее бодипозитивное послание в подписи к публикации и назвали ее «примером для многих женщин».