Женщина дважды покрасилась дома вопреки аллергии и показала страшные последствия

Британка дважды провела косметическую процедуру в домашних условиях и рассказала о страшных последствиях. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Стефани Дэвис (Stephanie Davies), в течение года она пользовалась средствами косметической марки Eylure Dybrow, поэтому перед нанесением краски этого же бренда не стала проводить тест на аллергическую реакцию. Однако через несколько часов после процедуры ее брови начали чесаться, а утром женщина проснулась с распухшим лицом, покрытым ожогами.

Помимо этого, у пострадавшей болели уши и горло, а также воспалились и загноились глаза. Вдобавок из ее бровей выпали волосы. «Мое лицо увеличилось в два раза. Я выглядела словно другой человек, будто меня избили. Это было ужасно», — пожаловалась 20-летняя Дэвис и добавила, что ей пришлось обратиться к врачу, который выписал ей антибиотики.

Героиня материала подчеркнула, что из-за отека на лице начальница не позволила ей выйти на работу, поскольку посчитала, что она распугает клиентов. «Я была сильно расстроена и очень много плакала», — объяснила британка.

Несмотря на неудачный опыт, неделю назад Дэвис решила еще раз покрасить брови. Она использовала средство другой марки, однако вновь получила аллергическую реакцию. Доктор скорой помощи порекомендовал ей выпить таблетки против аллергии, и, по словам женщины, в этот раз отек лица был в разы меньше.

После второй аллергической реакции британка решила отказаться от домашнего окрашивания и вместо него использовать карандаш для бровей. Читательницам издания она посоветовала всегда делать тест, чтобы исключить ужасные последствия, с которыми она столкнулась.

В декабре 2019 года австралийка провела косметическую процедуру в домашних условиях и угодила в больницу на три недели. Джули Якуб (Julie Yacoub) покрасила волосы и на следующие сутки ее голова начала опухать, а к следующему утру она уже не могла открыть глаза. Кроме того, у нее начался зуд.