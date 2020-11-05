Прохладный воздух едва не убил мужчину после горячего душа

Прохладный воздух едва не убил жителя американского штата Колорадо, принявшего горячий душ. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Journal of Emergency Medicine.

Родственники нашли 34-летнего мужчину на полу в ванной. Он задыхался, а его кожу покрывала сыпь. У него начинался анафилактический шок — острая аллергическая реакция, представляющая угрозу для жизни. Сотрудники скорой помощи сделали ему инъекцию адреналина, дали кислород и отвезли в больницу.

Как выяснилось, в прошлом мужчина жил на тропическом острове в Микронезии. После переезда в Колорадо, где зимой температура опускается ниже нуля, у него развилась холодовая аллергия. В холодную погоду она приводила к появлению крапивницы на открытых участках кожи. Анафилактический шок случился из-за контакта всего тела с прохладным воздухом.

В больнице мужчине давали антигистаминные препараты и стероиды, пока его состояние не улучшилось. После выписки ему рекомендовали избегать холода и прописали шприц-ручку с адреналином на случай нового анафилактического шока.

Анафилактический шок — сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция. Его симптомами считаются температура, сильное потоотделение, боль в голове и в области сердца, падение давления и обморок. Помощь при анафилактическом шоке должна быть оказана немедленно, в противном случае высока вероятность летального исхода.

В июле сообщалось, что в московском ресторане во время свадебного торжества умерла невеста, страдавшая от аллергии. Она съела конфеты с орехами, что вызвало анафилактический шок.