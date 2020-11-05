Курс доллара рекордно обвалился

Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно обвалился на фоне подсчета голосов на выборах президента страны, следует из данных Dollar Spot Index (DXY).

Показатель индекса отражает курс доллара по отношению к шести основным мировым валютам: евро, японской иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. На «домашние» для этих валют страны приходится большая часть внешнеторгового оборота США. Индекс начал рассчитываться в 1973 году, его базовый уровень равнялся 100 пунктам и впоследствии менялся в зависимости от колебаний курса доллара к гипотетической корзине из шести валют.

На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента. В низшей точке 5 ноября падение составило один процент, что стало наибольшим показателем с мая 2018 года.

По мнению аналитиков, снижение курса доллара вызвано подсчетом голосов на президентских выборах в США, который может завершиться раньше ожидаемого. На этом фоне международные инвесторы начинают перекладывать вложения в более рисковые активы, распродавая американскую валюту.

Курс доллара к рублю на Московской бирже на момент публикации равнялся 79,6 рубля к единице американской валюты. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 2,44 рубля, или 3,1 процента.