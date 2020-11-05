Курс доллара упал

Курс доллара на Московской бирже в четверг, 5 ноября, упал на 2 процента. По состоянию на 12:40 он опустился до 77,66 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Американская валюта на фоне ожидания итогов выборов в США оказалась ниже 78 рублей впервые с 28 октября. Евро снизился на 1,34 процента, до 91,63 рубля. Январский фьючерс на Brent упал на 1,6 процента, до 40,5 доллара за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин попросил граждан игнорировать падение курса рубля на 30 процентов по сравнению с началом года. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ситуация связана с внешними факторами и не влияет на стабильность.

В октябре стало известно, что Центробанк начал продавать валюту в увеличенном объеме. Таким образом, вступила в силу новая политика регулятора, которая приведет в том числе к «спасению» курса рубля на фоне его ослабления.