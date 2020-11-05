Кремль назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России тревожная, но под контролем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 5 ноября.

«Эпидемия развивается, она продолжается», — сказал он.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении эпидемиологической обстановки в столице. Это видно по числу вновь выявляемых случаев заражений и госпитализаций, отметил градоначальник.

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 19 404 человека в 85 регионах. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (588). Суммарное число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 712 858.