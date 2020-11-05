Стало известно о видениях у погибшего возле «ковидной» больницы российского пилота

Российский пилот Руслан Валеев, которого нашли погибшим с перерезанным горлом в центре Екатеринбурга, мог страдать видениями, начавшимися на фоне высокой температуры. Об этом сообщает E1 со ссылкой на предварительные выводы следствия.

Перед побегом Валеев лежал в «ковидной» больнице с температурой и подозрением на коронавирус. Врачи рассказали, что у пациента было бредовое состояние. Источники в следствии пояснили изданию, что при высокой температуре в организме человека накапливаются токсины, которые попадают в мозг. В бреду галлюцинации могли быть настолько сильными, чтобы заставить пилота сбежать из больницы через окно и совершить другие нелогичные действия.

Горло погибшего, по словам собеседника издания, прорезали металлические прутья забора — это подтверждается тем, что диаметр раны совпал с размером прутьев забора, через который пытался перелезть Валеев. Погибший также распорол себе обе руки, а туловище и печень проткнул, когда напоролся на острые сучья деревьев.

Тело 28-летнего Валеева в центре Екатеринбурга нашли 20 октября. Он прилетел в город из Якутска для повышения квалификации, но вскоре попал в больницу с признаками пневмонии, откуда сбежал. Мужчину обнаружил охранник элитного жилого комплекса в центре города. Валеев был мертв — горло перерезано, а на животе были рваные раны. Следователи предполагают, что летчик погиб в результате несчастного случая.