Пропавшего летчика нашли с перерезанным горлом в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга нашли тело российского летчика с перерезанным горлом. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает портал E1.RU.

28-летний Руслан Валеев прилетел в Екатеринбург из Якутска на курсы повышения квалификации. Вскоре он заболел и попал в больницу с признаками пневмонии. По словам психологов, на фоне приема медицинских препаратов и высокой температуры у него начались бредовые состояния. Валеев сбежал из больницы, его мать записала для него видеообращение с просьбой вернуться, а после прилетевшие из Якутска родственники собрали волонтеров для поисков. Пропавшего планировали искать в лесополосе.

Утром 20 октября мужчину обнаружил охранник элитного жилого комплекса в центре города. Валеев был мертв — горло перерезано, на животе рваные раны. Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что летчик лез через забор соседнего дома и распорол себя о верхние заостренные края ограждения. Родственники уже опознали погибшего. Материалы дела переданы в Следственный комитет России для принятия процессуального решения.