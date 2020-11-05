В Минздраве дали советы по похудению

В Минздраве посоветовали для похудения исключить из рациона весь сахар и жирную пищу и потреблять в день не более 1,5 тысячи килокалорий. Об этом заявил главный внештатный специалист-диетолог ведомства, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян, передает РИА Новости в четверг, 5 ноября.

«Уберите все лишнее, а даже, может быть, в начале, на первом этапе, чуть больше ограничьте. Допустим, 1200-1500 килокалорий», — сказал диетолог. Также, по его словам, важно отказаться от колбас и сосисок и перейти на нежирное вареное мясо и нежирную рыбу.

В заключение Тутельян отметил, что для похудения нужны сила воли и физическая активность. Он отметил, что сбрасывать 3 килограмма в месяц — это хороший результат.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что чай для похудения представляет из себя напиток из растительного сырья и может повлиять на чувство голода, тонизировать или успокаивать нервную систему, но не помогает в снижении избыточного веса. Она уточнила, что компоненты таких напитков обладают слабительным или мочегонным действием, являясь при этом вспомогательным средством.